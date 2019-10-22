Корейцы подняли F-15 на перехват российских самолетов

Сеул разглядел целую группу бомбардировщиков и истребителей при поддержке А-50

Шесть российских боевых самолетов вторглись в зону опознания ПВО Южной Кореи, после чего в небо были подняты F-15К.

Как сообщил агентству Yonhap представитель Комитета начальников штабов республики, речь идет о самолете ДРЛО А-50, двух бомбардировщиках Т-95МС и трех истребителях Су-27. По его словам, отправленные на перехват "пятнадцатые" вынудили российские экипажи изменить курс.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи (KADIZ) охватывает воздушное пространство страны, а также район, который считается международным воздушным пространством.

По сути из-за этого и происходят подобные инциденты. Так, в июле этого года Сеул обвинили Россию и Китай в том, что бомбардировщики этих стран проводили учения в зоне действия ПВО. Один из истребителей даже сделал предупредительные выстрелы. Японцы, в свою очередь, возмутились тем, что претензии предъявил Сеул, так как считают этот район своим.