Самые страшные случаи в армии: дедовщина убивает

Издевательства и слабая психика новобранцев стала бичом российской армии

Расстрелы сослуживцев случались в Советской армии, к сожалению, происходят они и в российских вооруженных силах. Неуставные отношения, проще говоря дедовщина, неустойчивое психическое состояние новобранцев и оружие под рукой – эти факторы зачастую приводят к настоящей трагедии.

Но такого, чтобы солдат расстреливал сразу восемь человек и при этом добивал их контрольными выстрелами, не было давно. Впору вспомнить резонансное дело Артураса Сакалаускаса 1987 года. Тогда, не выдержав издевательства сослуживцев, которые в том числе, пытались его изнасиловать, он застрелил своих обидчиков из нескольких пистолетов Макарова. Их как раз было восемь.

Драма разыгралась прямо в вагоне поезда, в котором перевозили осужденных. После очередных издевательство доведнный до безумия Сакалаускас пробрался к ящику с пистолетами, а затем устроил бойню своих обидчиков.

Некоторое время он скрывался, однако далеко скрыться не удавалось, потому что вокзалы и аэропорты постоянно прочесывались милицией и военными. Сакалаускас закончил тем, что бесцельно ездил на общественном транспорте, пока его не опознали.

Уже в следственном изоляторе у подсудимого развился реактивный психоз, который обычно является следствием тяжких потрясений. В суде, который проходил в 1990 году, адвокат Сакалаускаса утверждал, что в "Матросской тишине" подсудимому якобы вводили сильнодействующие психотропные вещества, разрушавшие психику. Лечение Сакалаускас проходил уже в независимой Литве.

Другой случай произошел уже относительно недавно, в октябре 2017 года в Чечне, в одном из отрядов 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. Уроженец Дагестана расстрелял четверых военнослужащих, после чего был ликвидирован.

По версии следствия, лейтенант узнал, что его собираются уволить и захотел выяснить отношения с офицером, который ходатайствовал об этом. На встречу он пошел с пистолетом-пулеметом, остановить его попытался командир части, но был застрелен. Эта же участь постигла и трех рядовых, которые прибежали на выстрелы. Тогда на место прибыл спецназ, и "боевик" закончился.



Еще одна жуткая история произошла в Костромской области летом 2015 года. Тогда 18-летний ефрейтор открыл огонь по сослуживцам в караульном помещении полевого лагеря. Срочник из автомата убил офицера и двух срочников, ранил еще троих, после чего свел счеты с жизнью.

Мотивы убийства до сих пор не разглашаются, в Минобороны их лишь коротко охарактеризовали как личные. Известно лишь, что солдат должен был уволиться осенью, но написал рапорт о переходе на контракт. Но в то злополучное утро он взял автомат и сделал то, что сделал.