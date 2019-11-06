Индия потребовала С-400 раньше срока

Нью-Дели не пожалел аванса и готов платить еще

Индия заплатила России вперед за С-400, чтобы быстрее заполучить зенитно-ракетные комплексы. Как пишет The Economic Times со ссылкой на свои источники, аванс равен $850 млн, что составляет 15% от всей суммы.

Ранее сообщалось, что Индия покупает пять полков С-400 за $5,43 млрд. Выплата аванса откладывалась на несколько месяцев, однако теперь все вопросы о том, состоится ли сделка, похоже, снимаются.

Более того, по данным источников издания, Индия даже пытается ускорить процесс, в то время как Россия придерживается первоначального графика поставок.

Поставки С-400 Индии по плану должны завершиться к апрелю 2023 года. При этом, по словам вице-премьера Юрия Борисова, США стараются сорвать сделку и грозят Индии санкциями.