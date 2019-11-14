Собьют в момент: морских летчиков США признали негодными

Пилоты стали жертвами "золотых" ракет

В США неожиданно раскритиковали военно-морских летчиков, тех самых героев культового боевика "Лучший стрелок" с Томом Крузом. Журнал War On The Rocks назвала пилотов ВМС слабым звеном. По мнению автора, морского офицера Грэма Скарбро, им не хватит навыков, чтобы победить российских и китайских противников в воздушном бою.

Дело в том, что реальные пуски боевых ракет в целях экономии, слишком часто заменяют на учениях на электронные пуски. Однако имитация ракетного обстрела не заменит реальный боевой опыт, – считают военные эксперты.

Сегодняшние F/A-18 вооружены AIM-120C и AIM-9X Block II. Каждая стоит $500 тыс. и $250 тыс. соответственно. Неудивительно, что ВМС стараются сэкономить. Даже для американского военного бюджета "раскидываться" такими "золотыми" ракетами непозволительно. AIM-7E, которая использовалась во Вьетнаме, стоила $165 тыс., AIM-9D – $81 тыс. И эти ракеты тоже были эффективны, каждый летчик в год выпускал минимум четыре боевые ракеты. Но теперь стоимость программы обучения пилотов выросла в разы.

Поэтому сейчас стали активнее применять электронные пуски и тренажеры. Другой фактор – умные ракеты и бомбы. Пилотов приучают, что они сами найдут цель. В какой-то степени это так, однако в реальных боевых условиях напичканные электроникой ракеты могут сыграть злую шутку.



"Запуск боевой ракеты во время учений теперь редко увидишь. Теперь это планируется за недели, а иногда и целые месяцы. Некоторые летчики завершают карьеру так и не выпустив ни одной боевой ракеты", – сокрушается Скарбро.