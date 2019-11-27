В Ижевске поймали предателя

Нибиру
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В Ижевске задержали жителя, который, по версии следствия, пытался продать иностранцам секретные разработки. Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону, разработки касаются военно-космической сферы.
Подозреваемый якобы пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством, правда, каким в ФСБ не уточнили.
Более того, мужчина, по данным спецслужб, собирался создать на территории Удмуртии целую организацию, которая бы занималась добычей секретных сведений.
В ходе проверки было выявлено, что задержанный ранее имел доступ к гостайне, но сейчас его нет. Так как до самой госизмены дело не дошло, уголовное дело не возбудили, а жителю Ижевска объявили лишь "официальное предостережение".
На прошлой неделе ФСБ задержала под Ростовом военнослужащего, который по заданию украинской разведки собирал секретные сведения военного характера.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем