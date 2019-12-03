Трамп отправил турков за истребителями в Россию

Анкаре придется покупать покупать аналоги F-35 у Москвы или Пекина

После приобретения российских С-400 у Турции будут огромные проблемы с поставками F-35. Возможно, Анкаре придется обращаться за самолетами к России или Китаю.

Об этом заявил Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом НАТО в Лондоне.

"Турки этого не хотят, они хотят самые лучшие самолеты, но это будет трудно сделать", – цитирует ТАСС Трампа.

Ранее в Анкаре заявили, что рассматривают предложение России по Су-35С, однако до сих пор не приняли решение. До сих пор в Турции надеются получить F-35, хотя это с трудом представляется возможным.