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Берем F-35: Эрдоган договаривается с Трампом

Берем F-35: Эрдоган договаривается с Трампом
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Турция показывает чудеса дипломатии

Эрдоган всерьез рассчитывает купить F-35 и использовать их одновременно с С-400, хотя в США неоднократно заявляли, что это невозможно. Как заявил турецкий лидер в Лондоне после завершения саммита НАТО, переговоры с Трампом "прошли весьма хорошо".

"Что касается С-400 и F-35, то наши коллеги продолжат работать в этом направлении, как им и было поручено", – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Остается только догадываться, что придется сделать Турции, чтобы заполучить F-35, потому ранее США заявили, что для этого им придется сжечь С-400. Изначально турки уверяли, что будут использовать С-400 и F-35 отдельно, однако в Пентагоне прекрасно понимают риски. Радар С-400 может запомнить "почерк" американского истребителя и тогда все преимущества F-35 будут сведены на нет.

Эрдоган по вполне понятным причинам пытается заполучить F-35. Турция давно в программе, и многие предприятия уже наладили выпуск комплектующих и вооружения для истребителя. С другой стороны, у России Анкара не находит того, что ей нужно: Су-35С прекрасен, но это четвертое поколение, а Су-57 еще не поступил на вооружение даже ВКС РФ.

Как напоминает URA.RU, Турция планирует поставить С-400 на боевое дежурство уже весной следующего года. Ранее недалеко от Анкары прошли испытания радара комплекса. Систему "обкатывали" на F-16 и стареньких "Фантомах".

Александр ИЛЬИН

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