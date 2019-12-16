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Обещание исполнили: американцев погнали с турецкой базы из-за российских С-400

Обещание исполнили: американцев погнали с турецкой базы из-за российских С-400
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Инджирлик покинули пять больших транспортников

С авиабазы Инджирлик в Турции за минувшие сутки вылетели не меньше пяти военно-транспортных самолетов ВВС США.

Теперь в СМИ это связывают с недавним заявлением министра обороны Турции Мевлюта Чавушоглу, который пригрозил выгнать американцев с базы, если те введут санкции против Анкары из-за С-400.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы, Инджирлик покинули три C-17A Globemaster, один C-5M Galaxy и один транспортный самолет военного командования C-40B.

Ранее в Пентагоне очень осторожно отреагировали на высказывания Чавушоглу. Американские военные подчеркнули, что находятся в Турции с разрешения Анкары и свое присутствие расценивают "как символ защиты союзника по НАТО и стратегического партнера".

Александр ИЛЬИН

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