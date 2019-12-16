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С авиабазы Инджирлик в Турции за минувшие сутки вылетели не меньше пяти военно-транспортных самолетов ВВС США.
Теперь в СМИ это связывают с недавним заявлением министра обороны Турции Мевлюта Чавушоглу, который пригрозил выгнать американцев с базы, если те введут санкции против Анкары из-за С-400.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы, Инджирлик покинули три C-17A Globemaster, один C-5M Galaxy и один транспортный самолет военного командования C-40B.
Ранее в Пентагоне очень осторожно отреагировали на высказывания Чавушоглу. Американские военные подчеркнули, что находятся в Турции с разрешения Анкары и свое присутствие расценивают "как символ защиты союзника по НАТО и стратегического партнера".
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