На Урале сделали первую опытную партию "Коалиции-СВ", обогнавшей западные аналоги

В России изготовили первую опытную партию самоходок "Коалиция-СВ", которые по мнению западных экспертов, существенно превосходят все западные аналоги. В США даже форсировали разработку своих САУ, чтобы те также могли бить на расстояние до 70 км.

Как заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, партия 152-мм самоходок уже готова к отгрузке. Раньше "Коалицию-СВ" моно было увидеть только на парадах.