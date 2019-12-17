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"Самоходка будущего" пошла в войска

"Самоходка будущего" пошла в войска
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 3.0)
На Урале сделали первую опытную партию "Коалиции-СВ", обогнавшей западные аналоги

В России изготовили первую опытную партию самоходок "Коалиция-СВ", которые по мнению западных экспертов, существенно превосходят все западные аналоги. В США даже форсировали разработку своих САУ, чтобы те также могли бить на расстояние до 70 км.

Как заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, партия 152-мм самоходок уже готова к отгрузке. Раньше "Коалицию-СВ" моно было увидеть только на парадах.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Если тока было моно, то теперь нуно!
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