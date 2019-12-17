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В России изготовили первую опытную партию самоходок "Коалиция-СВ", которые по мнению западных экспертов, существенно превосходят все западные аналоги. В США даже форсировали разработку своих САУ, чтобы те также могли бить на расстояние до 70 км.
Как заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, партия 152-мм самоходок уже готова к отгрузке. Раньше "Коалицию-СВ" моно было увидеть только на парадах.
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