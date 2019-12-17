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Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны, пилоты отвели машину от населенного пункта и удачно посадили самолет.
Сообщается, что экипаж не пострадал и самостоятельно покинул кабину. Сейчас летчиков привезли на аэродром базирования. В военном ведомстве особенно отмечают, что полет проходил без боекомплекта.
В январе этого года Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Мурманской области в условиях плохой видимости. Тогда жуткие кадры катастрофы облетели весь мир. На этот раз пилотам удалось посадить самолет на одном двигателе на грунт, но с видимостью, судя по всему, проблем не было.
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