Бомбардировщик сел на грунт с одной работающей турбиной

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 сел на грунт под Астраханью с отказавшим двигателем.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны, пилоты отвели машину от населенного пункта и удачно посадили самолет.

Сообщается, что экипаж не пострадал и самостоятельно покинул кабину. Сейчас летчиков привезли на аэродром базирования. В военном ведомстве особенно отмечают, что полет проходил без боекомплекта.

В январе этого года Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Мурманской области в условиях плохой видимости. Тогда жуткие кадры катастрофы облетели весь мир. На этот раз пилотам удалось посадить самолет на одном двигателе на грунт, но с видимостью, судя по всему, проблем не было.