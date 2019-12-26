Экипаж спасла российская защита

Танк Т-62, который производился в СССР с 1962-го по 1975 г., выдержал попадание американской противотанковой ракеты TOW.

Об этом пишет пользователь Twitter Sukhoi Su-57 Felon, который опубликовал соответствующее видео. По его данным, экипаж контузило, но все выжили: броня спасла. Запись велась с дрона.

Как сообщала "Российская газета", с этого лета в составе Сирийской арабской армии воюют Т-62МВ – самые совершенные машины это серии, так как на них установлена навесная динамическая защита "Контакт".