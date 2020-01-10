Россия ответит советским "Пионером" на американские ракеты

США уже через пять лет могут развернуть ракеты с дальностью в 2,5 тыс. км в Тихом океане. А Россия создаст собственные ракеты на основе задела по советским комплексам "Пионер" и "Ока".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" прокомментировал ТАСС высказывания главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские военные будут следить за развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности и совершенствовать собственные Вооруженные силы.

По мнению эксперта, американцы развернут ракетные комплексы на островах в Тихом океане. Однако это произойдет через несколько лет, так как сейчас эти ракеты находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Ранее агенство Bloomberg сообщило, что США создадут спецподразделение для противостояния России и Китаю на островах к востоку от Филиппин и Тайваня (КНР).

Как считает Мураховский, речь идет именно о вышеупомянутых ракетах, которые будут угрожать, прежде всего, Китаю, а также российскому Дальнему Востоку.