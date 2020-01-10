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США угрожают российскому Дальнему Востоку

США угрожают российскому Дальнему Востоку
Фото: www.globallookpress.com
Россия ответит советским "Пионером" на американские ракеты

США уже через пять лет могут развернуть ракеты с дальностью в 2,5 тыс. км в Тихом океане. А Россия создаст собственные ракеты на основе задела по советским комплексам "Пионер" и "Ока".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" прокомментировал ТАСС высказывания главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские военные будут следить за развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности и совершенствовать собственные Вооруженные силы.

По мнению эксперта, американцы развернут ракетные комплексы на островах в Тихом океане. Однако это произойдет через несколько лет, так как сейчас эти ракеты находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Ранее агенство Bloomberg сообщило, что США создадут спецподразделение для противостояния России и Китаю на островах к востоку от Филиппин и Тайваня (КНР).

Как считает Мураховский, речь идет именно о вышеупомянутых ракетах, которые будут угрожать, прежде всего, Китаю, а также российскому Дальнему Востоку. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пока амеры угрожают, китайцы займут ДВ безо всяких ракет, и Россия будет недосягаема для американских ракет средней и малой дальности. Придётся амерам раскошеливаться на балистические чтоб за Урал могли доставать.
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