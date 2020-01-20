Вблизи Кипра разыгрался "незримый бой"

Российский ракетный кресйер "Маршал Устинов" помешал полетам британских истребителей F-35 над Средиземным морем.

Как сообщило накануне издание Avia.pro со ссылкой на ресурсы, отслеживающие перемещение воздушных судов, корабль с ЗРК С-300 заблокировал на несколько дней авиабазу Королевских ВВС на юге Кипра.

Издание предполагает, что англичанам запретили летать на F-35 вблизи действия российских ЗРС, чтобы расчеты не научились засекать истребители в небе. Кроме того, в ВВС Великобритании, возможно, решили не связываться с российскими средствами РЭБ, так как корабль находился всего в 10 км от Кипра.

Остается только догадываться какие ресурсы засекают истребители пятого поколения с радарами АФАР. Другая несостыковка – C-300. Это система разработана в 70-х годах прошлого века, и истребитель пятого поколения просто должен ее "проходить".

В сентябре прошлого года израильские военные заявили, что их F-35I неоднократно залетали на несколько сотен километров вглубь Сирии, где работали не только С-300, но и С-400.