В США назвали это наращиванием агрессивных мер

Военные специалисты заметили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, летающих рядом с воздушным пространством Канады. Сообщение об этом в Twitter опубликовало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

По их данным, 31 января самолеты вошли в канадскую опознавательную зону ПВО, сохраняя дистанцию вблизи границ США и Канады. Российские бомбардировщики сохраняли расстояние от воздушного пространства иностранных государств, оставаясь на международной территории.

Американский генерал Терренс О'Шонесси назвал действия российских Ту-160 наращиванием "все более агрессивных мер". По его словам, Россия в данной ситуации являлась "противником", предпринимавшим действия вблизи границ двух стран.

Напомним, в ноябре 2019 года два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Восточно-Китайским и Японским морями. Полет совершался над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что Вашингтон начал тотальную модернизацию своих стратегических сил после того как Россия объявила о разработке нового ядерного оружия в ответ на системы ПРО США.