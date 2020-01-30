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США модернизируют ядерные силы для удара по России и Китаю

США модернизируют ядерные силы для удара по России и Китаю
Фото: flickr.com/clemensv
Пентагон хочет сравнять с землей российские "Буревестники" и "Посейдоны"

После того как Россия объявила о разработке нового ядерного оружия в ответ на системы ПРО США, американцы начали тотальную модернизацию своих стратегических сил. Minuteman-III получили более совершенные боеголовки Mk21-W87 и новые компоненты двигателя. В итоге ракеты наземного базирования стали точнее и надежнее.

Но больше всего модернизация затронула авиацию и подводный флот. В США активно разрабатывают лодки "Колумбия", которые должны заменить существующие "Огайо". Новые субмарины будут вооружены как баллистическими Trident D5, так и крылатыми "Томагавками".

Ранее американцы модернизировали Trident 2, оснастив их боеголовками W76-1, а сейчас вооружили две "Огайо" еще и ракетами с ядерными зарядами малой мощности. На первые взгляд может показаться, что они не такие опасные как 100-килотонные боеголовки, но применить их гораздо проще.

Самая глобальная работа проводится в стратегической авиации. США модернизируют флот B-2, В-52 и строят абсолютно новые стелсы B-21, которые будут меньше "Спиритов", но превзойдут их в малозаметности. Предполагается, что в случае войны с Россией, эти самолеты прорвут ПВО в Калининградской области и в Крыму. В свою очередь, тактические удары смогут нанести F-35, вооруженные умными ядерными бомбами В61-12.

Кроме того, как пишет The National Interest, стратегические бомбардировщики вооружат новыми крылатыми ракетами большой дальности, вроде AGM-129 ACM, только современнее. Российский аналог – Х-101 (102 с термоядерной боевой частью). Модернизируют и бомбы В61 разных модификаций, которые могут нести как В-52Н, так и В-2.

Александр ИЛЬИН

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