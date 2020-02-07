Подозреваемый назвал уголовное преследование попыткой скомпрометировать военных

Задержанный днем оперативниками ФСБ заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов заявил о попытке дискредитации военного руководства страны. Как сообщалось ранее, его подозревают мошенничестве в особо крупном размере.

Теперь Арсланов заявил "Интерфаксу", что его обманным путем пригласили на беседу и при этом не вызвали адвоката.

"Это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства Вооруженных сил", – приводит слова генерала агентство.

В пятницу Арсланова задержали у себя дома в Москве и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний. А затем под конвоем отправили в 235-й гарнизонный военный суд, который должен избрать меру пресечения.

В конце декабря суд арестовал имущество замглавы Генштаба. В том числе, земельные участки и объекты недвижимости.

По данным газеты "Коммерсантъ", военного подозревают в причастности к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Якобы войска получали технику из Китая, а на оборудовании просто поменяли этикетки.