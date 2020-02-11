Противовоздушную оборону усилят на базе "Кант"

Замглавы российского военного ведомства Николай Панков предложил установить на российской военной базе в Киргизии средства ПВО. Об этом чиновник сообщил во время выступления в Государственной думе.

Николай Панков отметил, что планируется реконструкция объектов на аэродроме "Кант".

Заместитель министра обороны добавил, что в состав российской военной базы войдет подразделения беспилотников.