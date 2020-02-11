Бомб хватит, чтобы уничтожить половину Сирии или Европы

В данный момент Турция все больше вовлекается в сирийский конфликт. Ранее военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванный источник в ВВС написал в Twitter, что F-16C ВВС Турции уничтожил сирийский вертолет Ми-8, который затем упал на территории, контролируемой боевиками.

Сообщается, что самолет взлетел с базы Инджирлик, где хранятся американские атомные бомбы. Анкара не может их применить, так как сделать это может только Пентагон.

Тем не менее, учитывая, что Москва поддерживает Сирийскую арабскую армию, которая, мягко говоря, не ладит с турками, вопрос этот для России крайне важный.

По данным The National Interest, на территории Инджирлик находится до 50 ядерных бомб B61 разной мощности. Пока их не заменили на новейшие американские B61-12, и не совсем ясно, когда это произойдет. Однако тех бомб, которые есть, вполне хватит, чтобы превратить в ядерный пепел десятки европейских городов.

Каждая бомба B61 имеет длину 3,6 метра и весит более 300 кг. Проникающая авиабомба B61-11 на 200 кг тяжелее.

"Шестьдесят первая" может взрываться по-разному – в воздухе во время свободного падения, на парашюте, сброшенная с низколетящего саомлета на кевларовом парашюте. Последний вариант подходит для F-16, первый – для стратегического бомбардировщика.

На данный момент США располагают 230 ядерными бомбами B-61, из которых 130 находятся в Турции и Западной Европе.

20 бомб B61-3/4 находятся в Бельгии, 20 – в Нидерландах, 20 – в Италии и 50 на базе Инджирлик, с которой взлетел F-16C, сбивший сирийский вертолет.

Получается, что теоретически турки могли бы нанести ядерный удар по сирийской армии, и тогда Третья мировая война началась бы там, где давно идет гражданская. Правда, турки могут использовать только тактические бомбы.

Стратегические B61-7 B61-11 могут нести только стелсы B-2A Spirit. Чтобы сбросить американские ядерные бомбы турецким военным будет нужно ввести код длиной от шести до двенадцати цифр с ограниченным количеством попыток ввода, после чего пользователь будет заблокирован. Этот код активизирует бомбу.