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В Сирии сбили еще один советский вертолет

В Сирии сбили еще один советский вертолет
Фото:Следственный комитет РФ/ТАСС
На этот раз турецкие F-16 ни при чем

На западе провинции Алеппо в Сирии сбили еще один вертолет – Ми-8 ВВС Сирии. Машину советского производства уничтожили протурецкие боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

По данным издания FlashNord, около Алеппо шли ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и сирийской арабской армией.

В интернете опубликованы два видео. На одном из них, которое опубликовал телеграм-канал "Вестник Дамаска", запечатлено падение Ми-8 под радостные крики боевиков, на другом они уже стоят рядом с обломками машины на земле. Также боевики сфотографировали карточки погибших пилотов.

Ранее сообщалось об уничтожении вертолета Ми-17 ВВС Сирии в провинции Идлиб. По одним данным, его сбил турецкий F-16 ракетой AIM-120 в отместку за гибель турецких военных в Сирии, причем приказ отдавал чуть ли не лично Эрдоган. По другой версии, машину также уничтожили боевики.

Александр ИЛЬИН

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