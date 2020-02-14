На этот раз турецкие F-16 ни при чем

На западе провинции Алеппо в Сирии сбили еще один вертолет – Ми-8 ВВС Сирии. Машину советского производства уничтожили протурецкие боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

По данным издания FlashNord, около Алеппо шли ожесточенные бои между вооруженной оппозицией и сирийской арабской армией.

В интернете опубликованы два видео. На одном из них, которое опубликовал телеграм-канал "Вестник Дамаска", запечатлено падение Ми-8 под радостные крики боевиков, на другом они уже стоят рядом с обломками машины на земле. Также боевики сфотографировали карточки погибших пилотов.

Ранее сообщалось об уничтожении вертолета Ми-17 ВВС Сирии в провинции Идлиб. По одним данным, его сбил турецкий F-16 ракетой AIM-120 в отместку за гибель турецких военных в Сирии, причем приказ отдавал чуть ли не лично Эрдоган. По другой версии, машину также уничтожили боевики.