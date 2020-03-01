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Третья мировая война станет гибельной для США

Третья мировая война станет гибельной для США
Ядерный взрыв. Фото: pixabay.com
Америке не стоит вступать в конфликт с Россией и Китаем

Запуск 1000 ядерных боеголовок по РФ и КНР станет губительным для самих Соединенных Штатов даже при условии, что противник не сможет дать отпор. Атака приведет к гибели и голоду миллионов человек по всей стране.

Профессор материаловедения из Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс утверждает, что после запуска ракет в атмосферу попадет большое количество сажи, которой нельзя дышать.

Исследователь уверен, что из-за экологической катастрофы погибнет, по меньшей мере, 140 тысяч жителей США. Запуск 7000 боеголовок приведет к голоданию 5 миллионов человек только в Америке, цитирует профессора The Conversation. 

Несмотря на предостережения ученых, Штаты продолжают готовиться к нападению. Они уже "отрепетировали" ядерный удар по России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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