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Погиб заместитель министра обороны СССР

Погиб заместитель министра обороны СССР
Фото: pixabay.com
Военачальнику было 84 года

Генерал армии Владимир Михайлович Шуралев, экс-заместитель руководителя Министерства обороны СССР, умер после ДТП. Он был сбит автомобилем возле своего дома.

Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. 27 февраля Шуралев был на похоронах последнего министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова

Шуралев родился в городе Коврове 3 апреля 1935 года. В 1955 г. пошел в армию, служил в составе группы советских войск в Германии. В 1965-м окончил Военную академию бронетанковых войск. Был командиром танкового батальона в Киевском военном округе, занимал должность начальника штаба танкового полка и мотострелковой дивизии. Затем в 1975 г. окончил Военную академию Генерального штаба.

Заместителем министра обороны Шуралев стал в 1990 г., а в 1991-м покинул этот пост. Владимир Михайлович был награжден орденами и медалями. В последние годы он трудился ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Министерства обороны. 

Валентина МАЙОРОВА

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