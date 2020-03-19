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Россия уже не та: США назвали врага номер один

Россия уже не та: США назвали врага номер один
Фото: Zhou Kun/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Даже коронавирус сыграет им на руку

США окончательно провозгласили Китай своим потенциальным врагом №1, а Россия переместилась на второе место. Как заявил министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CNBC, мир вернулся в эпоху конкуренции великих держав, и именно Пекин, с точки зрения, главы Пентагона, способен потеснить США.

"Китай продолжает наращивать свои вооруженные силы и активно развивает экономику, торговлю, он использует против нас все методы, которые может применить, включая незаконные", – подчеркнул министр.

По его словам, китайцы легко идут на кражу технологий, их хакеры взламывают компьютеры сотрудников Пентагона, и им нет дело до суверенитета других стран, что показывает пример с островами Спартли, где Китай создал искусственные острова-базы.

Что касается России, то за исключением ядерного потенциала Москвы, США не считают российскую армию равной китайской или тем более американской. Большинство танков, самолетов и кораблей – советского производства, а новых образцов слишком мало, чтобы сыграть ключевую роль. Плюс падение курса рубля из-за низкой цены на нефть негативно повлияет на ситуацию.

Китай же, который первым переболеет коронавирусом, еще и выиграет в экономическом плане, пока остальные страны будут находиться на карантине и нести колоссальные убытки.

Александр ИЛЬИН

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