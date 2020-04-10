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Ми-35 ударили ракетами по боевикам на закате

Ми-35 ударили ракетами по боевикам на закате
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Российские вертолеты продолжают применять в бою

В Ливии, где боевые действия из-за пандемии существенно поутихли, вертолеты Ми-35 национальной армии фельмаршала Халифы Хафтара продолжают совершать боевые вылеты. Коронавирус на время приостановил приток боевиков в Ливию, однако, в конце концов, все вернулось на круги своя.

Пользователь pilot_beka, называющий себя ливийским военным летчиком, опубликовал в Twitter видео ракетной атаки автомобилей боевиков, воюющих на стороне Триполи. Пара Ми-35 атакует на закате, судя по всему, неуправляемыми ракетами С-8. Попали ли ракеты в цель, не сообщается.

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