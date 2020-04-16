Москве намекнули на Неноксу

США заподозрили Россию в проведении экспериментов, которые связаны с ядерным оружием. Как говорится в докладе внешнеполитического ведомства, в 2019 г. Москва, возможно, проводила испытания, в ходе которых ядерная энергия высвобождалась из взрывного контейнера.

При этом Госдеп напоминает, что в таких случаях Россия, в соответствии с договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 г., должна уведомлять Вашингтон о подобных экспериментах. После этого США проведут верификацию испытаний. Цитаты из доклада приводит РИА "Новости".

Ключевое слово здесь "возможно", поэтому в Вашингтоне не обвиняют Москву в нарушении соглашения. Но это может быть намеком на испытания "Буревестника". Крылатая ракета, предположительно, работает на ядерной силовой установке.

На Западе считают, что прошлогоднее ЧП на полигоне Ненокса, в результате которого произошел выброс радиации, связан с этой ракетой, в то время как в России считают, что тогда испытывался малогабаритный источник энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов.