Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Госдеп заподозрил Россию в экспериментах с ядерным оружием

Госдеп заподозрил Россию в экспериментах с ядерным оружием
Фото: pixabay.com
Москве намекнули на Неноксу

США заподозрили Россию в проведении экспериментов, которые связаны с ядерным оружием. Как говорится в докладе внешнеполитического ведомства, в 2019 г. Москва, возможно, проводила испытания, в ходе которых ядерная энергия высвобождалась из взрывного контейнера.

При этом Госдеп напоминает, что в таких случаях Россия, в соответствии с договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 г., должна уведомлять Вашингтон о подобных экспериментах. После этого США проведут верификацию испытаний. Цитаты из доклада приводит РИА "Новости".

Ключевое слово здесь "возможно", поэтому в Вашингтоне не обвиняют Москву в нарушении соглашения. Но это может быть намеком на испытания "Буревестника". Крылатая ракета, предположительно, работает на ядерной силовой установке.

На Западе считают, что прошлогоднее ЧП на полигоне Ненокса, в результате которого произошел выброс радиации, связан с этой ракетой, в то время как в России считают, что тогда испытывался малогабаритный источник энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

842 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей