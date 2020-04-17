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Китайские авианосцы на базе советских похвалили в США

Китайские авианосцы на базе советских похвалили в США
Фото: commons.wikimedia.org/Tyg728 (CC BY-SA 4.0)
Пекин увеличил палубу и приблизил корабль к американской концепции

В то время как Россия пытается спасти единственный оставшийся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", китайцы испытывают уже второй авианосец "Шаньдунь", полностью построенный Пекином. Как известно, первый корабль – это переделанный советский крейсер.

По мнению журнала The National Interest, новый корабль типа 001А отправят в Южно-Китайское море. Сейчас Пекин оперирует базами-островами, но с новым авианосцем ВМС Китая будут доминировать в регионе и бросить им вызов смогут только США. У Пекина все равно нет столько авианосцев, сколько у американцев, поэтому, по версии NI, корабли начнут курсировать у материковой части и островов-баз.

У "Шаньдунь" есть дополнительные палубные зоны, меньше места отводится вооружению, современная рубка. Это больше авианосец в современном понимании этого слова. Второй корабль не вооружен таким количеством ракет, как "Ляонин", но это ему и не нужно. В качестве приоритета выбрана безопасность летчиков.

"Ляонин" может взять на палубу только 24 истребителя J-15, а для превосходства в воздухе нужно 40. Поэтому на втором корабле можно разместить 36 истребителей. Вместе с тем этого не хватит, чтобы конкурировать с США. "Нимиц" берет на борт около 60 самолетов, а "Форд" и вовсе 75.

Александр ИЛЬИН

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