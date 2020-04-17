Российские истребители изменят баланс сил на Ближнем Востоке

У Ирана, который является одним из главных потенциальных противников США, устаревшая боевая авиация. Однако, если Москва поставит Тегарану Су-30СМ и С-400, ситуация может сильно поменяться.

В настоящее время американские СМИ в красках расписывают, как F-22 "нашпигуют" F-14 ВВС Ирана. До исламской революции Вашингтон поставлял Тегерану оружие, и "Томкэты" – это до сих пор самые грозные самолеты Ирана.

На бумаге ВВС Исламской Республики обладают внушительной мощью: 350 истребителей. Как отмечает The National Interest, это в два раза больше, чем у Королевских ВВС Великобритании.

Но большинство истребителей Ирана безнадежно устарели. Речь идет о "Фантомах" F-4, F-5, МиГ-29, Су-24 и Су-25 1970 – 1980-х годов. Интересно, если бы в Иране не произошла революция, летали были сейчас иранские летчики на F-35? На F-16, как минимум.

В 1990-е гг. Иран был вынужден покупать истребители у Китая, который, в свою очередь, копировал их у России. Например, J-7 – это копия советского МиГ-21.

Санкции, наложенные на Тегеран, просто не позволяли Москве продавать истребители в Иран. США делали для этого все.

В 1990 г. иранцы заключили контракт с Москвой на поставку 24 перехватчиков МиГ-31. Но затем СССР распался и просто не смог выполнить заказ. Тогда Иран попытался купить партию МиГ-29, бомбардировщики Ту-22М, МиГ-27 и, опять же, МиГ-31. Но США надавили на Россию, и сделка на состоялась. Иранцы проявили упорство и попытались купить МиГ-31 в 2001 г., но снова безуспешно.

По мнению NI, поставка в Иран Су-30СМ могла буквально возродить ВВС Исламской Республики из пепла. В 2007 г. ходили слухи о покупке Тегераном 250 Су-30, однако затем в Рособоронэкспорте опровергли существование этой сделки. Помешали санкции Ирану приобрести "сушки" и в 2016 году.

Попытка купить J-10 у Китая тоже окончилась ничем. Пекин лучше откажется от миллиардной сделки, чем испортит отношения с торговыми партнерами из арабских стран Ближнего Востока. Поэтому пока Ирану остается модернизировать свои старые самолеты и строить довольно неплохие беспилотники.