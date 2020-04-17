В бумагах сказано о сотнях тысяч погибших в лагерях

Германия планирует до 9 мая передать России первые документы из архивов о советских военнопленных. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое посольство, документы отправят в электронном виде, то есть, скорее всего, бумаги отсканируют. Речь идет о сотнях тысячах погибших в лагерях Третьего Рейха.

Ранее Минобороны РФ рассекретило архивные документы о зверствах гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух под Веной. В частности, в них говорилось, что обессиленных, больных людей живыми закапывали в землю.

Своеобразный "подарок" ко Дню Победы России преподнесли чехи, демонтировав памятник маршалу Коневу в Праге.