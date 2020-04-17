Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

РФ передадут секретные документы о военнопленных

В бумагах сказано о сотнях тысяч погибших в лагерях

Германия планирует до 9 мая передать России первые документы из архивов о советских военнопленных. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое посольство, документы отправят в электронном виде, то есть, скорее всего, бумаги отсканируют. Речь идет о сотнях тысячах погибших в лагерях Третьего Рейха.

Ранее Минобороны РФ рассекретило архивные документы о зверствах гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух под Веной. В частности, в них говорилось, что обессиленных, больных людей живыми закапывали в землю.

Своеобразный "подарок" ко Дню Победы России преподнесли чехи, демонтировав памятник маршалу Коневу в Праге.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей