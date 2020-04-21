В США предложили защитить разведчиков от Су-35С с помощью истребителей
Американский журналист Том Роган призвал США срочно перебросить в Средиземное море авианосную эскадру в ответ на действия русских. Автору Washington Examiner очень не понравились небезопасные перехваты истребителями Су-35С американских противолодочных самолетов "Посейдон".
Стоит отметить, что до этого Роган написал провокационную статью под названием "Украина должна взорвать Крымский мост", теперь же объектом его нападений стали самолеты ВКС. По его словам, P-8 должны сопровождать истребители с авианосца.
Роган уверен, что посылая Су-35С на перехват тяжеловесных "Боингов", Россия проверяет боеспособность ВВС США на фоне пандемии. Ранее фактически выбыл из строя авианосец "Теодор Рузвельт" из-за заражения нескольких сотен моряков. Теперь же русские пытаются помешать американцам отслеживать российские подлодки, которых стало намного больше в Средиземном море в последнее время.
По мнению журналиста, в отличие от действий ВКС вблизи Аляски, маневры российских летчиков над Средиземным морем ставят под угрозу жизни американцев. Роган предложил командованию США использовать для сопровождения две истребительные эскадрильи F-16 в северной Италии. Правда, им понадобится дозаправка. Кроме того, одну эскадрилью можно перебросить на базу Инджирлик в Турции или задействовать любые части ВВС США в Ираке и Сирии.
Но лучше всего отправить авианосную группу во главе с авианосцем "Дуайтом Эйзенхауэр" или вернуть "Гарри Трумена", который только ушел из Средиземного моря. Как считает Роган, русские "разрезвились" как раз после того, как авианосец покинул Средиземноморье.
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