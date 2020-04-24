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Су-35С и МиГ-31БМ устроили воздушный бой над Тверью

Су-35С и МиГ-31БМ устроили воздушный бой над Тверью
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В учениях с боевыми пусками ракет приняли участие 50 экипажей

Военные опубликовали видео с учений ВКС в Тверской области, в которых были задействованы истребители Западного военного округа (ЗВО). Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЗВО, летчики выполняли элементы воздушного боя как одиночно, так и в составе авиационных групп. При этом отрабатывались боевые пуски ракет.


По легенде, экипажи Су-35С и МиГ-31БМ обнаружили цели и выпустили по ним ракеты "воздух – воздух", а затем ушли от удара высокоточного оружия. Учения проходили в светлое и темное время суток на высоте до 10 километров. Всего в маневрах принимали участие 50 воздушных экипажей.

Из-за пандемии коронавируса ВС РФ, как и другие армии мира, отложили сухопутные учения, однако на море и в воздухе маневры проходят регулярно. А недавно в интернет попали кадры, снятые из кабины летчика Су-35С во время учений "Ладога-2019".

Александр ИЛЬИН

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