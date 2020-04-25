После маневра боевые машины РФ продолжили выполнение учебных задач

Российские истребители Су-27 поднялись в небо после того, как около границ страны были зафиксированы бельгийские самолеты. После сопровождения европейских летательных машин пилоты продолжили выполнение учебно-боевых задач.

Истребители преследовали бельгийские самолеты до того момента, пока машины не изменили курс, уточняет РИА "Новости". Полет происходил над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее "Утро.ру" писало, что Су-35С и МиГ-31 устроили воздушный бой.



