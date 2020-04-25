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Су-27 встретили бельгийские истребители у границ России

После маневра боевые машины РФ продолжили выполнение учебных задач

Российские истребители Су-27 поднялись в небо после того, как около границ страны были зафиксированы бельгийские самолеты. После сопровождения европейских летательных машин пилоты продолжили выполнение учебно-боевых задач. 

Истребители преследовали бельгийские самолеты до того момента, пока машины не изменили курс, уточняет РИА "Новости". Полет происходил над нейтральными водами Балтийского моря. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Су-35С и МиГ-31 устроили воздушный бой. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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