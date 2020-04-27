На перехват разведчика с палубы поднялся F/A-18 Super Hornet

Российский противолодочный Ил-38 пролетел максимально близко от авианосца ВМС США "Джордж Вашингтон".

Видео из кабины "Ила" разместил в "Ютуб" пользователь Fighterbomber. Сообщается, что "тридцать восьмой" был перехвачен американским F/A-18 за 30 км до авианосца. Затем Ил-38 подлетел совсем близко к кораблю, в это время F/A-18 с ракетами "воздух – воздух" постоянно сопровождал его на расстоянии пары десятков метров.

Особенно хорошо получились кадры с вращением винта и истребителем на фоне, который в этот момент подлетел особенно близко.

Действие, судя по всему, происходило в международных водах, поэтому американский пилот вел себе спокойно и не пролетал перед носом тихохода, как это сделал российский летчик на Су-35С перед "Посейдоном" 15 апреля. Впрочем, есть вероятность, что ситуации в корне отличались.

Ил-38 – охотник за подлодками и не представляет опасности для огромного авианосца. Однако "Джорджа Вашингтона" вполне могла сопровождать подлодка, и ее координаты американцы, скорее всего, хотели бы оставить неизвестными для российских военных.