Коронавирус

Массовыми увольнениями воспользуются сотрудники спецслужб

В связи с всеобщи карантином, вызванным пандемией коронавируса, открылись новые возможности для спецслужб. "На улице" оказались сотни специалистов в области авиакосмической промышленности, энергетики, которые представляют огромный интерес для работников промышленного шпионажа.

По данным The National Interest, компания GE Aviation (принадлежит General Electrics), технологии которой уже похищали китайские спецслужбы, в марте уволила 10% своих сотрудников, а в апреле собирается сократить половину штата, занятого в производстве двигателей.

Потребность в деньгах может вынудить кого-то из них сотрудничать с китайскими или российскими спецслужбами. И Пекин, и Москва, из-за санкций испытывают нехватку технологий, чтобы самим производить детали для двигателей и авионики. Для Китая вопрос с двигателями особенно актуален, так как пока страна вынуждена закупать их у России для своих военных самолетов.

Другие западные компании, например, канадская CAE, которая, в частности, производит тренажеры для летчиков ВВС США, сильно сократила зарплаты топ-менеджменту из-за экономического кризиса, а среднему звену на 10 – 20%. Также существует риск утечки важной информации.

Как пишет NI, пандемия COVID-19 вовсе не ослабила аппетит российских и китайских спецслужб. Особенно новые технологии актуальны во время экономического кризиса, так как намного проще украсть чертежи проекта, чем разрабатывать его самим, возможно, несколько лет.

Запрет на личные встречи препятствует утечке информации, но лишь в определенной мере. Сотрудники спецслужб сейчас действуют через социальные и деловые сети, вроде Linkedln, где прямо указана компания. Деньги можно перечислить на банковский счет через подставную компанию.

Несмотря на то что многие компании ограничивают доступ к секретной информации и большинству уволенных сотрудников, существует множество лазеек и приемов. Сотрудники спецслужб действуют через знакомых, друзей. Так, китайские спецслужбы умудрились завербовать даже бывшего сотрудника ЦРУ Мэллори.

Агенты могут подсадить жертву "на крючок" и шантажировать его тем, что сдадут властям и выставят предателем, если тот не продолжит сотрудничать. Ипотека, необходимость кормить семью, желание отомстить работодателю за увольнение – все это может быть использовано.

В России сейчас следят за тем, предприятия ВПК не несли потери в кадрах. Однако уже наблюдаются сдвиги в сроках ремонта боевых кораблей, а также их модернизации.