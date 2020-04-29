"Грипены" оборудуют радарами, как у F-35

Шведская компания Saab начала испытывать новый радар с активной фазированной решеткой (АФАР) на своем истребителе JAS-39C/D Gripen. РЛС PS-05/A максимально приблизит истребитель к пятому поколению, и самолет сможет конкурировать как минимум с Су-35С, а возможно, и Су-57.

Как говорится в пресс-релизе Saab, первый полет JAS-39C/D состоялся 8 апреля этого года, продлился полтора часа и был признан полностью успешным. Как известно, радар с АФАР может сканировать пространство с большей частотой, чем импульсно-доплеровская станция, которая установлена сейчас на "Грипене".

Активная фазированная решетка работает по принципу управления фазами сигнала и обладает лучшими характеристиками. В ней каждый из излучающих элементов имеет свой источник.

Такие РЛС стоят на F-22, F-35. К ним же относятся Н036 "Белка" на Су-57 и "Жук-А(Э) на МиГ-35.

Лучший на данный момент российский истребитель Су-35С оборудован РЛС с пассивной фазированной решеткой "Ирбис", это станция предыдущего поколения.

Шведы сконструировали PS-05/A таким образом, что ее можно будет поставить на "Грипен" практически не потребует никакой модернизации. В частности, это касается ситем питания и охлаждения.

Таким образом, у шведом в скором времени будет достаточное количество истребителей с РЛС, превосходящими по характеристикам те, которые стоят на Су-30СМ и Су-35С.

"Грипен" уступает в маневренности продвинутым "Фланкерам" с двигателями с управляемым вектором тяги, однако, благодаря радару с АФАР, он может первым обнаружить российские самолеты.

Су-57 до сих пор не запущен в серию и пока воспринимается как штучный товар. Поэтому оборудование "Грипенов" радарами с АФАР – это очень серьезная заявка, а если эти истребители приобретут еще финны, машина просто переживет второе рождение.