Бывший гендиректор "Сухого" займется космосом
Бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар, которого заменил на этом посту Илья Тарасенко, теперь возглавит ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Игорь Озар, которого сместили после аварии Су-57 в Хабаровском крае, выйдет на работу в качестве врио гендиректора предприятия уже со следующего понедельника.
О дальнейшем трудоустройстве российского конструктора космической техники Николая Севастьянова, который возглавлял "Энергию" с 2019 г., а также был генконструктором этой компании, ничего не сообщается.
Ранее Николай Севастьянов обвинил генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина в срыве нескольких проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа, в частности, по ракете "Ангара".
В письме Рогозину уже бывший главы "Энергии" предлагал "сослать" господина Микрина в связи с этим в головной институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
По словам Севастоянова, которые приводит РИА "Новости", совмещение Микриным должностей генконструктора "Энергии" и отраслевого генконструктора "Пилотируемые космические системы и комплексы" привело к конфликту интересов.
Стоит отметить, что конфликт между Севастьяновым и Микриным возник после того, как первый сместил второго с должности генерального конструктора и фактически занял его место.
Не известно, чем бы вся эта история закончилась, но в мае этого года Евгений Микрин умер от коронавируса. Однако назначение Игоря Озара выглядит несколько неожиданным, так как он является "чистым управленцем" и никогда не имел отношения к космической отрасли.
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