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Бывший гендиректор "Сухого" займется космосом

Бывший гендиректор "Сухого" займется космосом
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У "Энергии" проблем не меньше, чем у истребителя пятого поколения

Бывший гендиректор "Сухого" Игорь Озар, которого заменил на этом посту Илья Тарасенко, теперь возглавит ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Игорь Озар, которого сместили после аварии Су-57 в Хабаровском крае, выйдет на работу в качестве врио гендиректора предприятия уже со следующего понедельника.

О дальнейшем трудоустройстве российского конструктора космической техники Николая Севастьянова, который возглавлял "Энергию" с 2019 г., а также был генконструктором этой компании, ничего не сообщается.

Ранее Николай Севастьянов обвинил генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина в срыве нескольких проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа, в частности, по ракете "Ангара".

В письме Рогозину уже бывший главы "Энергии" предлагал "сослать" господина Микрина в связи с этим в головной институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

По словам Севастоянова, которые приводит РИА "Новости", совмещение Микриным должностей генконструктора "Энергии" и отраслевого генконструктора "Пилотируемые космические системы и комплексы" привело к конфликту интересов.

Стоит отметить, что конфликт между Севастьяновым и Микриным возник после того, как первый сместил второго с должности генерального конструктора и фактически занял его место.

Не известно, чем бы вся эта история закончилась, но в мае этого года Евгений Микрин умер от коронавируса. Однако назначение Игоря Озара выглядит несколько неожиданным, так как он является "чистым управленцем" и никогда не имел отношения к космической отрасли.

Александр ИЛЬИН

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