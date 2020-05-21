Совсем скоро "Князя Владимира" передадут Северному флоту

Самая смертоносная российская подлодка завершила испытания в Белом море. Теперь будет приниматься решение относительно того, когда "Князя Владимира" стоит передать Северному флоту.

Ракетный подводный крейсер совершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск. Испытания, которые начались 12 мая, проходили как в подводном, так и в надводном положении.

"Интерфакс" сообщает, что крейсер планируют передать в распоряжение Северного флота в июне 2020 года, однако точная дата пока не называется.

Напомним, что "Князь Владимир" был отправлен на дополнительные испытания после обнаружения недочетов.