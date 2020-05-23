Подобных мероприятий в Штатах не организовывали с 1992 года

В администрации американского президента задумались о проведении очередных ядерных испытаний. Об этом проинформировала газета Washington Post.

Данный вопрос обсудили высокопоставленный чиновники из ведомств, отвечающих за национальную безопасность, в прошлую пятницу. Дополнительным поводом для дискуссии стали факты о том, что Россия и Китай проводят испытания ядерного оружия малой мощности.

Ни к какому конкретному решению по данному вопросу американцы не пришли. Во время беседы возник ряд серьезных разногласий. На совещании предложили найти другие методы ответа на агрессию со стороны Китая и России.

Однако по мнению спикера Washington Post, проведения испытаний и демонстрация силы Штатов могут быть полезны для ведения переговоров по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Америка начала окружать РФ ядерными ракетами.