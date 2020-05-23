Зенитно-пушечный комплекс принадлежал Ливийской национальной армии

"Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий Bayraktar TB2. Инцидент произошел на территории Ливии, пишет в своем Твиттер-аккаунте военный аналитик Бобак Тагвей, опираясь на собственные источники.

Он уточняет, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" принадлежит Ливийской национальной армии, которой командуетфельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, что агентство Defense Express писало о том, как мощный турецкий беспилотник Bayraktar TB2 устроил "настоящий геноцид" разрекламированным российским "Панцирям".

Ранее на территории Ливии устроили настоящее шоу с участием военной техники. Захваченный "Панцирь" провезли по улицам Триполи и показали жителям города.