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"Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий Bayraktar TB2. Инцидент произошел на территории Ливии, пишет в своем Твиттер-аккаунте военный аналитик Бобак Тагвей, опираясь на собственные источники.
Он уточняет, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" принадлежит Ливийской национальной армии, которой командуетфельдмаршал Халифа Хафтар.
Напомним, что агентство Defense Express писало о том, как мощный турецкий беспилотник Bayraktar TB2 устроил "настоящий геноцид" разрекламированным российским "Панцирям".
Ранее на территории Ливии устроили настоящее шоу с участием военной техники. Захваченный "Панцирь" провезли по улицам Триполи и показали жителям города.
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