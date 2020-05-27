Остальные страны тоже начнут взрывать заряды, чтобы не отстать от конкурентов

Если Вашингтон возобновит ядерные испытания, мир ждет масштабная гонка вооружений, и этот шаг станет последовательным разрушением всех международных договоров. Об этом рассказал эксперт Центра экологической политики России Валерий Менщиков.

По его словам, которые приводит телеканал "360", другие страны начнут действовать точно так же, а ядерное оружие есть не только у России, США и Китая, но и у Пакистана, Индии и Израиля. Ускорение холодной войны уже произошло в экономическом и политическом плане, но теперь оно может начаться и в военном.

При этом на испытания будут потрачены колоссальные средства, а это означает и серьезные экономические последствия.

Ранее и.о. помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер сказал, что Пентагон готов подготовиться к ядерным испытаниям "на скорую руку" в течении нескольких месяцев, а на фундаментальные испытания придется потратить год. Таким образом, он прокомментировал статью в Washington Post, где говорилось, что в Белом Доме впервые с 1992 года всерьез обсуждают возобновление ядерных испытаний.

Подобные тесты возможны на полигоне в пустыне Невады, где и сейчас продолжаются подземные взрывы, не достигающие критической массы.