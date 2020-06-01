Двое военнослужащих погибли

На военной базе ВВС США Гранд-Форкс в штате Северная Дакота произошла стрельба. Погибли по меньшей мере, двое военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении базы, опубликованном на сайте.

Как уточняет AirForce Times стрельба началась рано утром в 4.30. Пока из уважения к родственникам погибших их имена не разглашаются.

Ранее на базе ВВС США разбились F-22 и F-35. В США на данный момент продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца во время жесткого задержания.