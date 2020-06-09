В Голландии нет специалистов по ЗРК

В России прокомментировали слова нидерландского прокурора Тейса Бергера, заявившего, что Boeing MH17, скорее всего, был сбит ракетой "Бук" типа 9М38М1, а не 9М38, как предполагалось ранее.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, в Нидерландах нет специалистов по ЗРК, но в любом случае, оба типа ракет были утилизированы, по словам эксперта, задолго до конфликта в Донбассе.

Вывод о типе ракеты Бергер сделал после того, в теле капитана экипажа был найден осколок в виде бабочки. Всего же в телах летчиков нашли 29 осколков. И как считают голландцы, это указывает на то, что самолет был сбит ракетой 9М38М1. Принципиальность этой детали в том, что 9М38 – состоит на вооружении ВС Украины, а 9М38М1, по версии голландцев, есть в российской армии.

Мураховский подтвердил "Взгляду", что 9М38М1 отличается от 9М38 тем, что имеет оболочку из уже готовых поражающих элементов. Также есть отличия в форме аэродинамических поверхностей в нижней части ракеты, которые должны были отметить специалисты.

Ранее Бергер заявил в ходе судебного заседания, что Украина не предоставила первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. По его словам, в Киеве объяснили это тем, что радар в тот момент не работал, поэтому пуск ракеты не зафиксировали.