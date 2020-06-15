Курс рубля
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
Япония остановила развертывание американской противоракетной системы Aegis Ashore возле Курил. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Таро Коно.
Как пишет Japan Times, он сослался на технические проблемы и большую стоимость проекта. Месяц назад правительство отказалось от развертывания точно такой же системы ПВО в городе Акита после массовых протестов жителей.
Системы Aegis Ashore Токио решил купить за $2,15 млрд. Одну предполагалось разместить в префектуре Акита на востоке Японии, другую – в префектуре Ямагути на западе страны. В Минобороны Японии утверждали, что системы смогут защитить страну о северокорейских ракет.
Однако в Японии многие решили, что США просто используют Страну Восходящего Солнца, втягивая ее еще больше в противостояние с Китаем и Россией из-за Курил. Поэтому теперь сделка под угрозой. Ранее в Южной Корее жители устроили акции протеста против размещения на их земле комплексов THAAD. Американские военные даже были вынуждены перебрасывать все необходимое для расчетов вертолетом, так как люди заблокировали подъезды.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем
США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта