Токио сослался на технические проблемы, однако решение было принято после массовых протестов

Япония остановила развертывание американской противоракетной системы Aegis Ashore возле Курил. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Таро Коно.

Как пишет Japan Times, он сослался на технические проблемы и большую стоимость проекта. Месяц назад правительство отказалось от развертывания точно такой же системы ПВО в городе Акита после массовых протестов жителей.

Системы Aegis Ashore Токио решил купить за $2,15 млрд. Одну предполагалось разместить в префектуре Акита на востоке Японии, другую – в префектуре Ямагути на западе страны. В Минобороны Японии утверждали, что системы смогут защитить страну о северокорейских ракет.

Однако в Японии многие решили, что США просто используют Страну Восходящего Солнца, втягивая ее еще больше в противостояние с Китаем и Россией из-за Курил. Поэтому теперь сделка под угрозой. Ранее в Южной Корее жители устроили акции протеста против размещения на их земле комплексов THAAD. Американские военные даже были вынуждены перебрасывать все необходимое для расчетов вертолетом, так как люди заблокировали подъезды.