Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Су-27 перехватили странный самолет НАТО

Су-27 перехватили странный самолет НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Загадочная машина засветилась на видео в самом конце

Минобороны опубликовало видео сопровождения российскими Су-27 американских самолетов над Балтийским морем. Кроме стратегических бомбардировщиков B-52Н, которые были в центре внимания СМИ, над водами Балтики пролетел и патрульный P-3 Orion, вооруженный торпедами и глубинными бомбами, которые могут быть опасны для "Варшавянок" Балтфлота.

Вдобавок в конце видео появляется небольшой белый турбореактивный самолет без опознавательных знаков, судя по всему, тоже патрульный или разведывательный.


В учениях НАТО Baltops 2020 принимают участие 19 стран. Всего в маневры вовлечены 29 кораблей, 29 самолетов и порядка 3 тыс. военнослужащих. Как говорится в пресс-релизе альянса, учения проводятся для "поддержания мира и безопасности в регионе", а также для демонстрации возможности быстро отреагировать на начавшийся конфликт.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей