Курс рубля
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
Минобороны опубликовало видео сопровождения российскими Су-27 американских самолетов над Балтийским морем. Кроме стратегических бомбардировщиков B-52Н, которые были в центре внимания СМИ, над водами Балтики пролетел и патрульный P-3 Orion, вооруженный торпедами и глубинными бомбами, которые могут быть опасны для "Варшавянок" Балтфлота.
Вдобавок в конце видео появляется небольшой белый турбореактивный самолет без опознавательных знаков, судя по всему, тоже патрульный или разведывательный.
В учениях НАТО Baltops 2020 принимают участие 19 стран. Всего в маневры вовлечены 29 кораблей, 29 самолетов и порядка 3 тыс. военнослужащих. Как говорится в пресс-релизе альянса, учения проводятся для "поддержания мира и безопасности в регионе", а также для демонстрации возможности быстро отреагировать на начавшийся конфликт.
Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем