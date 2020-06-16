Загадочная машина засветилась на видео в самом конце

Минобороны опубликовало видео сопровождения российскими Су-27 американских самолетов над Балтийским морем. Кроме стратегических бомбардировщиков B-52Н, которые были в центре внимания СМИ, над водами Балтики пролетел и патрульный P-3 Orion, вооруженный торпедами и глубинными бомбами, которые могут быть опасны для "Варшавянок" Балтфлота.

Вдобавок в конце видео появляется небольшой белый турбореактивный самолет без опознавательных знаков, судя по всему, тоже патрульный или разведывательный.

В учениях НАТО Baltops 2020 принимают участие 19 стран. Всего в маневры вовлечены 29 кораблей, 29 самолетов и порядка 3 тыс. военнослужащих. Как говорится в пресс-релизе альянса, учения проводятся для "поддержания мира и безопасности в регионе", а также для демонстрации возможности быстро отреагировать на начавшийся конфликт.