Появились редкие кадры заправки Ту-95МС в воздухе

Появились редкие кадры заправки Ту-95МС в воздухе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ил-78 и ракетоносец находятся на очень внушительном расстоянии друг от друга

В интернете опубликовали достаточно редкие кадры заправки в воздухе ракетоносца Т-95МС или противолодочного Ту-142, который также принадлежит к типу "Медведей".

Как отмечает блогер Fighterbomber, который выложил видео на своей странице в Youtube, контакт штанги с конусом происходит очень далеко. В этом отличие от заправки самолетов тактической авиации, когда конус "ходит на расстоянии вытянутой руки".


Дальность Ту-95МС – 10,5 тыс. км. Обычно эти самолеты совершают перелеты без дозаправки, однако и эта процедура отрабатывается летчиками дальней авиации. Интересно, что у прототипа 95-1 была дальность еще больше – 15,2 тыс. км. Однако в серийном варианте баки сделали меньше, чтобы уменьшить риски.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал кадры заправки бомбардировщиков Су-34, которые находились значительно ближе к Ил-78.

Александр ИЛЬИН

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