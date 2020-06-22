В результате пожара хлором отравились десятки людей

На базе ВВС США "Кадена" на японском острове Окинаве произошел пожар. Загорелся цех по производству опасных материалов, 45 человек отравились хлором. Как пишет Airforce Times, что там производилось, точно неизвестно, однако местечко известно как "Опасная аптека 18-го крыла".

Из-за возгорания пришлось эвакуировать весь персонал. Также хотели вывезти жителей близлежащих районов, однако к 14:00 пожар удалось потушить. Тем не менее японские телеканалы показали кадры густого дыма на базе "Кадена".

Присутствие американских военных уже давно вызывает серьезное беспокойство у японцев. Так, в апреле этого года, на станции морской пехоты Футенма американцы вылили 140 т пожарной пены, которая, предположительно, вызывает онкологические заболевания. Японцев сильно беспокоит шум и хулиганские выходки летчиков и морских пехотинцев. До этого японские власти отказались размещать системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути.