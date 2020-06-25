Летчикам приходится использовать учебные истребители

ВВС США начали "пожинать плоды" после прекращения производства F-22, а соответственно, и двигателей к ним. Из-за нехватки комплектующих, а также потерь самолетов вследствие аварий и урагана "Майкл", военным приходится переводить учебно-боевые самолеты в состав эскадрилий ВВС.

Как заявил изданию National Defense глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс, F-22 использовались активнее, чем предполагалось ранее, и это привело к нехватке двигателей.

По его словам, учебно-боевые машины в отличном состоянии и уже сейчас готовы для применения в бою. Генерал добавил, что даже выбрал бы один из этих самолетов, если бы пришлось совершать боевой вылет. Тем не менее им потребуется определенная модернизация, которая может занять несколько лет.

В США произведено 195 F-22, из них 187 серийных. Учебно-боевые F-22 не прошли ту модернизацию, которое позже проходили чисто боевые машины. В частности, их могли не вооружить корректируемыми бомбами, то есть, по сути, эти машины предназначены только для превосходства в воздухе. Также учебно-боевые истребители, скорее всего, лишены канала Link 16, который дает летчикам максимальную осведомленность в небе.

В середине мая во Флориде разбился F-22, его крушение попало на видео. Пилот катапультировался, однако о причинах аварии ВВС США до сих пор официально не сообщили.