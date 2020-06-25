ВВС США не хватает двигателей для F-22

ВВС США не хватает двигателей для F-22
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Летчикам приходится использовать учебные истребители

ВВС США начали "пожинать плоды" после прекращения производства F-22, а соответственно, и двигателей к ним. Из-за нехватки комплектующих, а также потерь самолетов вследствие аварий и урагана "Майкл", военным приходится переводить учебно-боевые самолеты в состав эскадрилий ВВС.

Как заявил изданию National Defense глава воздушного боевого командования генерал Джеймс Холмс, F-22 использовались активнее, чем предполагалось ранее, и это привело к нехватке двигателей.

По его словам, учебно-боевые машины в отличном состоянии и уже сейчас готовы для применения в бою. Генерал добавил, что даже выбрал бы один из этих самолетов, если бы пришлось совершать боевой вылет. Тем не менее им потребуется определенная модернизация, которая может занять несколько лет.

В США произведено 195 F-22, из них 187 серийных. Учебно-боевые F-22 не прошли ту модернизацию, которое позже проходили чисто боевые машины. В частности, их могли не вооружить корректируемыми бомбами, то есть, по сути, эти машины предназначены только для превосходства в воздухе. Также учебно-боевые истребители, скорее всего, лишены канала Link 16, который дает летчикам максимальную осведомленность в небе.

В середине мая во Флориде разбился F-22, его крушение попало на видео. Пилот катапультировался, однако о причинах аварии ВВС США до сих пор официально не сообщили.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных

Три корабля ВМФ сопроводили суда "Газпром флота" до точки

День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня

Наши предки варили на обед уху

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей