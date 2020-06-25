F-22 изобразит Су-57 в эскадрилье агрессоров

F-22 изобразит Су-57 в эскадрилье агрессоров
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самолет станет очень "крепким орешком" для молодых летчиков

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor будут использовать в ВВС США как "элитные агрессоры" в эскадрильи Red air.

Как предполагает журнал The Drive, у Пентагона нет другого выбора, так как этот самолет больше не производится, и в какой-то момент все запчасти кончатся.

Количество самолетов будет уменьшаться, и в итоге останется лишь укомплектовать "Рэпторами" сверхэскадрилью "врагов", причем F-22, например, смогут изображать российских Су-57. Для пилотов F-35 это точно будут нелегкие учебные бои.

Как сообщалось ранее, в США из-за нехватки деталей планируется отправить в боевые части учебно-боевые F-22. По данным The Drive, таких самолетов в США осталось 60. Часть из них, в первую очередь, могут забрать в Red air, состоящей из асов, которые "натаскивают" молодых пилотов в небе.

Учебно-боевой F-22 мог бы легко имитировать российский Су-57 или китайский J-20. Останется лишь раскрасить его в характерный для машины "Сухого" пиксельный камуфляж. До этого в ВВС США уже планировали переоборудовать часть старых F-35A для учебных боев.

Единственный минус в использовании F-22 в качестве агрессора – это цена полета. Каждый из них обходится примерно в $44 тыс., и это намного дороже, чем поднять в воздух "Талон" или даже "тридцать пятого".

Александр ИЛЬИН

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