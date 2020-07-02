"Рэпторы" отправят в "красные" эскадрильи

В США назвали способ научить своих летчиков противостоять российским Су-57. Имитировать истребитель пятого поколения из американских самолетов может только F-22, обладающий похожими тактико-техническими характеристиками.

Как считает генерал-лейтенант ВВС США Джеймс Холмс, более старые, не модернизированные версии F-22 можно использовать в "красных" эскадрильях, где пилоты изображают российских и китайских летчиков. По его словам, которые приводит The National Interest, это могло бы освободить больше средств для разработки истребителя шестого поколения. Работы над прототипами уже ведутся. Кроме того, программа будут способствовать более активной модернизации F-22.

На данный момент истребители улучшены до версии 3.2В и могут быть вооружены ракетами AIM-9X Block 1. Но, как уверяют в компании Raytheon, уже есть Block 2 с улучшенным детонатором и цифровым защитным устройством зажигания. Ракета будет лететь стабильнее, а обслуживать ее будет легче. Также F-22 получат усовершенствованные ракеты AIM-120D средней дальности.

F-22, которые будут изображать Су-57 и J-20, вооружены базовыми ракетами, лишены модернизированного стелс-покрытия, однако маневренность у них будет такая же. Поэтому "Рэпторы" просто раскрасят в пиксели Су-57. Ранее F-22 практически полностью "снял" программу выступления Су-57, повторив все фигуры высшего пилотажа.