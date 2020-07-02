Комплексами вооружат все бригады, действующие в районе Донбасса

Все бригады ВСУ, находящиеся в районе проведения Операции Объединенных сил, усилят противотанковыми расчетами с комплексами "Джавелин". Об этом в четверг, 2 июля, в интервью "АрміяІnform" заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Как сообщалось ранее, "Джавелины" поставили на Украину США. До этого предполагалось, что ПТРК не появятся на линии соприкосновения, а будут использованы лишь для сдерживания России.

Но теперь, судя по всему, "Джавелины" могут привезти в Донбасс, где их могут опробовать на бронетехнике ДНР, что безусловно, обострит ситуацию. Кроме того, в связи с ухудшением отношений Киева и Москвы, "Джавелины" могут угрожать российским танкам, находящимся в Южном военном округе.

По словам Хомчака, которые приводит Defense Express, в данный момент на базе одной из бригад идет подготовка расчетов на одном из полигонов. Кроме того, бойцы той же бригады отрабатывают взаимодействие с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2, который хорошо показали себя в Сирии и Ливии против бронетехники российского производства.

"Джавелин" – противотанковый комплекс, сделанный по принципу "выстрелил – забыл". Считается одним из лучших с мире. ПТРК "видит" сквозь защитные завесы и отличает инфракрасные ловушки от целей. Кроме того, ракета успешно преодолевает динамическую защиту. Единственный минус "Джавелина" – огромная цена ракет. Есть мнение, что в боевых действиях они будут применяться совсем немного.