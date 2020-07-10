Американцы одобрили сделку на сотню самолетов для Токио

Госдеп дал согласие на продажу Японии еще 105 истребителей F-35A и оборудования к ним на сумму $23 миллиардов. Колоссальная сделка должна быть одобрена или нет Конгрессом в течение месяца.

Как говорится в сообщении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, продажа будет содействовать целям внешней политики и безопасности США. Причем Токио назван основным союзником Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В настоящее время у Японии 42 палубных истребителя F-35B. Для них даже планируется переоборудовать вертолетоносцы "Идзумо", однако окончательное решение еще не принято.

Кроме того, Токио объявил об амбициозной программе истребителя следующего поколения. Эти самолеты призваны заменить 90 истребителей F-2 производства Mitsubishi Heavy Industries.

Закупка такого количества F-35 у США Японией – на самая хорошая новость для Москвы, у которой до сих пор есть неразрешенный спор с Токио по поводу Курильских островов. Кроме того, покупка является тревожным сигналом для Китая, пожалуй, основного конкурента Японии в регионе.

В 40-е годы прошлого века боевая авиация Страны восходящего солнца была одной из лучших в мире, а о самоотверженности ее летчиков известно давно. После Второй мировой войны Япония оказалась фактически оккупирована США, и японцы до сих пор не могут вырваться из-под американского влияния, хотя и отказали недавно в развертывании очередной системы ПРО Aegis.