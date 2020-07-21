Российская самоходка "Мальва" вызвала уважение на Украине

Российская самоходка "Мальва" вызвала уважение на Украине
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 3.0
В Киеве оценили перспективную российскую артиллерию

В Киеве выразили обеспокоенность в связи с предстоящим принятием Россией на вооружение сразу нескольких образцов военной техники, которая может появиться на границе.

В частности, пристальное внимание вызывает 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мальва" на колесном шасси. В отличии от гусеничной "Коалиции" она более мобильна, а значит опасна. Кроме того, ей не нужна транспортно-погрузочная машина.

Ранее генеральный директор российского Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" Георгий Закаменный сообщил о новейших образцах техники, которая проходит испытания. Среди них, кроме "Мальвы", упоминается 57-мм зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация". К слову, машина принимала участие в параде Победы на Красной площади.


Также речь идет о 82-мм самоходном миномете "Дрок", 120-мм самоходке "Флокс" на базе бронированных "КамАЗа" и "Урала". Плюс 120-мм самоходка "Магнолия" на шасси гусеничного бронетранспортера.

Как считает украинское издание Defense Express, всю эту технику должны держать в голове соседние страны и особенно Украина.

Александр ИЛЬИН

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