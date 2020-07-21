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В Киеве выразили обеспокоенность в связи с предстоящим принятием Россией на вооружение сразу нескольких образцов военной техники, которая может появиться на границе.
В частности, пристальное внимание вызывает 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мальва" на колесном шасси. В отличии от гусеничной "Коалиции" она более мобильна, а значит опасна. Кроме того, ей не нужна транспортно-погрузочная машина.
Ранее генеральный директор российского Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" Георгий Закаменный сообщил о новейших образцах техники, которая проходит испытания. Среди них, кроме "Мальвы", упоминается 57-мм зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация". К слову, машина принимала участие в параде Победы на Красной площади.
Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва". Источник: https://t.co/i7h1XBe4ju pic.twitter.com/ZhpIwCVG5O— Komandante (@KomandanteS17) October 17, 2019
Также речь идет о 82-мм самоходном миномете "Дрок", 120-мм самоходке "Флокс" на базе бронированных "КамАЗа" и "Урала". Плюс 120-мм самоходка "Магнолия" на шасси гусеничного бронетранспортера.
Как считает украинское издание Defense Express, всю эту технику должны держать в голове соседние страны и особенно Украина.
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