В Киеве оценили перспективную российскую артиллерию

В Киеве выразили обеспокоенность в связи с предстоящим принятием Россией на вооружение сразу нескольких образцов военной техники, которая может появиться на границе.

В частности, пристальное внимание вызывает 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мальва" на колесном шасси. В отличии от гусеничной "Коалиции" она более мобильна, а значит опасна. Кроме того, ей не нужна транспортно-погрузочная машина.

Ранее генеральный директор российского Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" Георгий Закаменный сообщил о новейших образцах техники, которая проходит испытания. Среди них, кроме "Мальвы", упоминается 57-мм зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация". К слову, машина принимала участие в параде Победы на Красной площади.

Также речь идет о 82-мм самоходном миномете "Дрок", 120-мм самоходке "Флокс" на базе бронированных "КамАЗа" и "Урала". Плюс 120-мм самоходка "Магнолия" на шасси гусеничного бронетранспортера.

Как считает украинское издание Defense Express, всю эту технику должны держать в голове соседние страны и особенно Украина.